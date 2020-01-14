Хто такий блокчейн розробник: як стати найбільш затребуваним фахівцем за LinkedIn

Соцмережа LinkedIn представила свій прогноз щодо найбільш затребуваних професій у 2020 року. Експерти вважають, що найбільший попит матиме блокчейн розробник. Тож ми спробуємо пояснити, хто це такий, скільки він заробляє та що треба вміти, щоб стати блокчейн розробником.

Що робить блокчейн розробник

Система блокчейну – це такий собі безперервний послідовний ланцюжок, побудований за певними правилами. Копії таких ланцюжків блоків можна розмістити на багатьох автономних ПК.

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Спочатку цю технологію застосовували при створенні криптовалюти. Однак, зараз її можна застосовувати і в інших сферах, наприклад у банківській сфері, у системах, де потрібно представляти посвідчення особи, де потрібні моніторинги достовірності даних тощо.

Відтак, фахівець з блокчейну розробляє програмні додатки, які будуть виконувати вузли, що входять до ланцюжка блоків. Також розробник налаштовує взаємодію програмного забезпечення для роботи з цими додатками.

При цьому будь-яка помилка може дуже дорого обійтись клієнтові, тож розробник має мати дуже хороші навички програміста щодо кібербезпеки. Також Blockchain-розробнику важливо вміти максимально оптимізувати код.

Що має вміти блокчейн розробник

Фахівець з блокчейну – це програміст, тож він має знати певну мову програмування. Це можуть бути C ++, Python, Java, NodeJS і C # та інші, залежно від сфери застосування блокчейну.

Також це розробник має мати навички веб-розробника, адже у програм, що взаємодіють з Blockchain, найчастіше є веб-інтерфейс. Буде плюсом розуміння асиметричної криптографії на основі еліптичних кривих.

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Пригодяться знання HTML, CSS, NodeJS і MongoDB. Навички нетворкінгу і систем безпеки також будуть корисні, адже блокчейн-розробники часто змушені спілкуватися з представниками цих відділів.

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