LinkedIn назвала найперспективніші професії найближчого майбутнього

Аналітики ділової соцмережі LinkedIn вважають роботу у сфері штучного інтелекту найперспективнішою. Протягом п'яти років ця спеціальність у США пережила найбільший ріст. Навіть тут не всі професіонали працевлаштувалися за спеціальністю – багатьом доводиться вчити інших.

За даними звіту 2020 Emerging Jobs Repot, підготовленого експертами компанії LinkedIn, попит на фахівців з ШІ з 2015 року зростав на 74% щорічно. Найбільше пропозицій для них в Сан-Франциско і передмістях, Нью-Йорку, Бостоні, Сіетлі та Лос-Анджелесі. Середньорічна зарплата – 136 000 доларів.

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Хто далі

На другому місці – інженери з робототехніки. Попит на них за п'ять років зріс на 40%. Середньорічна зарплата – 85 000 доларів. На третьому – фахівці за спеціальністю робота з даними попит на яких – 37%, а зарплата 143 000 доларів.

Хоча більшість професіоналів в області машинного навчання і автоматизації працює в ІТ-компаніях, багато також зайняті у вищій освіті. Причина в тому, що ця галузь відчуває гостру нестачу фахівців, і навчальні заклади активно залучають їх для навчання нових кадрів, в тому числі, на онлайн-курсах, пише CNBC.

На даному етапі більшість робітників незайняті у сфері штучного інтелекту, але це не означає, що вона не торкнеться кожного з них. Штучний інтелект зажадає від усіх, хто працює, навчитися нових навичкок, або для збереження нинішньої роботи, або для зміни кар'єри в результаті автоматизації,

– пише в доповіді головний економіст LinkedIn Гай Бергер.

Підтверджує зростання популярності ШІ-фахівців і звіт Інституту Друкера (США) торішньої давності. Тепер їх потребують не тільки технологічні компанії, але і страхові фірми, виробники медичного обладнання і забудовники.

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