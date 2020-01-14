LinkedIn назвав найбільш затребувану професію у 2020 році

Соцмережа для встановлення ділових контактів LinkedIn прогнозує, що найбільш затребуваною професією у 2020 році стане блокчейн розробник. Попит на цих фахівців у цьому році перевищить пропозицію.

Про це свідчать результати дослідження, які провела соціальна мережа.

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Як проводили дослідження

Фахівці компанії провели аналіз, враховуючи професійні навички та особисті якості кандидатів, що претендують на найвищі зарплати. У цьому рейтингу блокчейн обігнав сфери хмарних обчислень і штучного інтелекту.

Are you looking for these soft skills in your candidates? https://t.co/NnBXnQwzSO — LinkedIn Talent Solutions (@HireOnLinkedIn) January 9, 2020

Чому професія така популярна

Як кажуть фахівці LinkedIn, цю технологію можна використовувати для багатьох завдань у бізнесі.

"Прийшовши зі сфери криптовалюти, блокчейн став рішенням для багатьох завдань бізнесу. Його використовують такі компанії, як IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon і American Express і багато інших. Застосування блокчейну охоплює різні галузі: від судноплавства і охорони здоров'я, до сільського господарства і забезпечення безпеки харчових продуктів", – пояснив головний редактор Talent Blog компанії LinkedIn Брюс Андерсон.

Наразі блокчейн-фахівці стануть найбільш затребуваними фахівцями у США, Великобританії, Франції, Німеччини та Австралії.

Чим займається блокчейн розробник? Blockchain – це безперервний послідовний список, побудований за певними правилами. Копії ланцюжків цих блоків зберігають на безлічі різних комп'ютерів, які є незалежними один від одного.



Тож Blockchain розробник створює програмні додатки, які будуть виконувати вузли, що входять в ланцюжок блоків. Також він налаштовує взаємодію "класичного" програмного забезпечення з цими додатками. Робота Blockchain-розробника частково схожа на роботу системного програміста. Необхідно створювати оптимізований код, як за кількістю операцій, так і за використовуваним обсягом пам'яті.

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