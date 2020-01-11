Літаючий мотоцикл-трансформер Lazareth з'явиться всього в п'яти екземплярах

Повітряні авто у вільному продажі ще не доступні, а от повітряний мотоцикл при бажанні придбати можна. Для цього, звісно, потрібно викласти півмільйона доларів.

У березні минулого року компанія Lazareth показала відео апарату з можливістю вертикального зльоту й посадки La Moto Volante. На відео мотоцикл з пілотом в сідлі підіймався у повітря, утримуваний страхувальними тросами.

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Нове відео демонструє вільний політ над сільськими пейзажами, детально показує момент зльоту й посадки, але технічних подробиць не повідомляє.

Демонстрація зльоту й посадки Lazareth LMV 496:

Застосування транспорту

Мотоцикл-трансформер годиться і для звичайних доріг, але натиснувши кнопку, водій перетворює його в літальний апарат, який готовий відірватися від землі, як тільки прогріються чотири турбодвигуни на 1300 кінських сил.

Бензобак здатен забезпечити десять хвилин безперервного польоту, а в наземному режимі мотоцикл приводиться в рух електромотором з акумулятором, що забезпечує запас ходу 100 км.

Фото Lazareth LMV 496



Мотоцикл вийде всього в п'яти екземплярах



Баку пального достатньо для 10 хвилин польоту

Запас ходу електродвигуна – 100 кілометрів

Ціна

Коштує LMV – 560 000 доларів. Зате власник буде точно знати, що таких літаючих мотоциклів у світі всього п'ять.

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