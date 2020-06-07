Літій-іонні батареї, які використовуються практично в усіх сучасних пристроях, дорогі у виробництві і призводять до виснаження таких ресурсів, як літій та кадмій. Однією з альтернатив вважаються натрій-іонні батареї, які поки що мають занадто низьку місткість і швидко виходять з ладу. За словами американських вчених, вони знайшли рішення цієї проблеми.

За принципом роботи натрій-іонні елементи схожі з літій-іонними – з тією лише різницею, що в першому випадку неактивні кристали натрію накопичуються на поверхні негативно зарядженого електрода. Це згубно впливає на всю батарею, і вже через кілька циклів зарядки вона істотно втрачає в місткість. Крім того, натрій-іонні акумулятори мають низьку щільністю енергії, що також робить їх комерційне використання неефективним.

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Вчені Університету штату Вашингтон запевняють, що зуміли обійти ці обмеження, розповідає New Atlas.

Основне завдання полягає в тому, щоб батарея мала як високу щільність енергії, так і тривалий життєвий цикл,

– розповідають вчені.

Нова конструкція АКБ заснована на катоді з шаруватого оксиду металу і рідкого електроліту з вищою концентрацією іонів натрію. Як з'ясувалося, це призвело до більш плавної взаємодії між електролітом і катодом, що дозволило безперервно переміщати іони натрію і уникнути проблем з накопиченням неактивних кристалів на поверхні катода.

Чого домоглися дослідники

В результаті вдалося зробити містку батарею, яка не поступається за характеристиками літій-іонній. Повідомляється про збереження 80% заряду після 1000 циклів. Це найкращий результат, зафіксований для натрій-іонних акумуляторів.

"Якщо ми зможемо знайти життєздатні альтернативи як літію, так і кобальту, натрій-іонна батарея дійсно буде конкурувати з літій-іонними батареями. І це все змінить", – діляться висновками дослідники.

В майбутньому команда планує ще сильніше поліпшити нову технологію, що дозволить зробити першу комерційну батарею на основі натрій-іонних зв'язків.