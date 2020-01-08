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Лого PS5: Sony представила логотип консолі PlayStation 5

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Лого PS5 / Скріншот з відео

Під час виставки CES 2020 компанія Sony провела презентацію, присвячену новому поколінню фірмової консолі PlayStation 5. Зокрема, у компанії показали логотип PS5.

Під час створення логотипу PlayStation 5 японські дизайнери використали зображення у тому ж стилі, що і лого консолей попередніх поколінь.

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Що нового

Що стосується основних нововведень PS5, то представники компанії згадали про таке:

  • 3D-звук,
  • контролери зі зворотною віддачею і тригерами з регульованим опором,
  • SSD,
  • UHD Blu- ray

PlayStation 5: презентація на CES 2020: відео 

Щоправда, цю інформацію вже повідомляли раніше. При цьому у Sony додали, що нові подробиці про PlayStation 5, зокрема що стосується контенту, мають розкрити у найближчі кілька місяців.

Дата виходу PS5

Конкретної дати у японській корпорації поки не називають. Представники лише підтвердили чутки про те, що PlayStation 5 вийде в різдвяний сезон цього року, тобто у грудні2020 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: PlayStation Техно Ігри
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