Лого PS5: Sony представила логотип консолі PlayStation 5
Під час виставки CES 2020 компанія Sony провела презентацію, присвячену новому поколінню фірмової консолі PlayStation 5. Зокрема, у компанії показали логотип PS5.
Під час створення логотипу PlayStation 5 японські дизайнери використали зображення у тому ж стилі, що і лого консолей попередніх поколінь.
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Що нового
Що стосується основних нововведень PS5, то представники компанії згадали про таке:
- 3D-звук,
- контролери зі зворотною віддачею і тригерами з регульованим опором,
- SSD,
- UHD Blu- ray
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Щоправда, цю інформацію вже повідомляли раніше. При цьому у Sony додали, що нові подробиці про PlayStation 5, зокрема що стосується контенту, мають розкрити у найближчі кілька місяців.
Дата виходу PS5
Конкретної дати у японській корпорації поки не називають. Представники лише підтвердили чутки про те, що PlayStation 5 вийде в різдвяний сезон цього року, тобто у грудні2020 року.
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