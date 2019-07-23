Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій

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Стартап Newoldstamp у програмі 500 Startups.
Стартап Newoldstamp у програмі 500 Startups. / techcrunch.com

Львівський стартап Newoldstamp став учасником програми відомого американського акселератора 500 Startups. Українці пройшли відбір та стали одними із 35 учасників програми.

Загалом у 2019 році на програму подавалися понад 2000 стартапів з 74 країн.

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В результаті українська команда отримала фінансування в розмірі 150 000 доларів (в суму входить вартість програми в 37 500 доларів).

Що відомо про Newoldstamp? Це львівський стартап, заснований в 2015 році Володимиром Заставним. Команда створює онлайн-сервіс з генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати всіма ними з єдиною адмін-панелі.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Новини Львова Стартап
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