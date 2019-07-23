Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій

Львівський стартап Newoldstamp став учасником програми відомого американського акселератора 500 Startups. Українці пройшли відбір та стали одними із 35 учасників програми.

Загалом у 2019 році на програму подавалися понад 2000 стартапів з 74 країн.

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В результаті українська команда отримала фінансування в розмірі 150 000 доларів (в суму входить вартість програми в 37 500 доларів).

Newoldstamp is @500Startups 25th batch member! We are so cheerful and happy about that! They say the great job always pays off. That's why we never stop doing our best to be the best for all of you guys!https://t.co/MNXYJpfPJn#startup #accelerator #techcrunch #business — NEWOLDSTAMP (@newoldstamp) July 23, 2019

Що відомо про Newoldstamp? Це львівський стартап, заснований в 2015 році Володимиром Заставним. Команда створює онлайн-сервіс з генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати всіма ними з єдиною адмін-панелі.

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