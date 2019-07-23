Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій
Львівський стартап Newoldstamp став учасником програми відомого американського акселератора 500 Startups. Українці пройшли відбір та стали одними із 35 учасників програми.
Загалом у 2019 році на програму подавалися понад 2000 стартапів з 74 країн.
Цікаво: Поляки відкривають ще один фонд для інвестицій в українські стартапи
В результаті українська команда отримала фінансування в розмірі 150 000 доларів (в суму входить вартість програми в 37 500 доларів).
Що відомо про Newoldstamp? Це львівський стартап, заснований в 2015 році Володимиром Заставним. Команда створює онлайн-сервіс з генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати всіма ними з єдиною адмін-панелі.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно