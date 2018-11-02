Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію

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В NASA тестують нову технологію
В NASA тестують нову технологію / Фото з відкритих джерел

У NASA придумали цікаве рішення для поповнення ракетного палива на Марсі. Компоненти ракетного палива, зокрема водень і кисень, спробують видобувати з марсіанського ґрунту.

Про це повідомляє Science Alert.

Це паливо планують використовувати для польоту з Марса до Землі.

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Наразі команда NASA працює над розробкою технології ISRU, яка дасть змогу видобувати з реголіту (червоний марсіанський ґрунт) - залишки води, а також за допомогою електролізу розкладати її на водень і кисень.

За задумом вчених, якщо система запрацює, це в майбутньому дасть змогу людям жити і працювати на Марсі, та повертатися на Землю. Перевірка частини обладнання буде проводитися спершу на місячній поверхні. Далі експерти з NASA планують відправити систему ISRU на Марс.

За задумом, система має працювати кілька років до прибуття на планету людей.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
Джерело: Техно
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