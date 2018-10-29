Дослідники із Массачусетського технологічного інституту опублікувати цікаві результати масштабного онлайн-опитування. Науковці поставили користувачів перед тяжким моральним вибором і результати тестів виявилися доволі неочікуваними.

Про це йдеться у звіті.

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На спеціальному сайті під назвою The Moral Machine більше 2 мільйонів людей з 233 країн відповідали на питання: кого повинен збити автомобіль на автопілоті в складній ситуації.

Відзначимо, тест складається з 13 питань, які змінюються при кожному проходженні. У них користувачеві потрібно вирішити, як повинен вчинити безпілотний автомобіль в складній ситуації. Наприклад, збити чоловіка або жінку, дитину або дорослого, собаку або кішку і так далі.

Крім того, в деяких варіантах пропонується наїхати на пішохода або ж розбити машину і тим самим вбити всіх пасажирів в ній.

Тест на вибір пріоритету для автопілота – дивіться відео

На підставі близько 40 мільйонів відповідей дослідники підвели підсумки. Як з'ясувалося, респонденти в більшості випадків готові врятувати інших людей, пожертвувавши тваринами, і молодих замість старих. Якщо ж трагедії не уникнути ні в якому разі, то найчастіше голосують за варіант з найменшою кількістю жертв. Найрідше проголосували рятували котів, злочинців і собак.

Також цікаво, що відповіді дуже залежать від країн. Так, жителі південних регіонів частіше голосують за порятунок молодих людей, а ось на сході ситуація з точністю до навпаки.

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