Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження

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Хто в Україні користується інтернетом
Хто в Україні користується інтернетом / lexinform.com.ua

Найактивнішими інтернет-користувачами є люди з середнім доходом, а також громадяни, що мають дохід нищий середнього.

Такими є результати дослідження, оприлюдненого дослідницьким агентством Factum group.

Згідно із оприлюдненою статистикою, люди із середнім доходом складають 40% від загальної кількості регулярних користувачів інтернету в Україні. Такий же відсоток користувачів мають дохід нище середнього.

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У 7 % постійних користувачів інтернетом мають низький дохід.

А от постійних користувачів інтернетом з високим доходом, згідно зі статистикою, в Україні лише 0,8 %. Ще 6% користувачів мають дохід вище середнього.

Хто користується інтернетом в Україні

Хто користується інтернетом в Україні

Опитування проводили по всій території Україні, за винятком окупованих територій та анексованого Криму. Участь брали громадяни, яким більше 15 років.

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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