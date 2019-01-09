Люди замість машин: що не так у першому в світі готелі з працівниками-роботами

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Ще у 2017-му в столиці Японії відкрився перший у світі готель, в якому майже увесь обслуговуючий персонал складався з роботів.

Проте майже за два роки роботи власники готелю стикнулись з неабиякими труднощами.

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Henn na Hotel поблизу Токіо відкрився у лютому 2017-му.

Впродовж цього часу у ньому працювали 243 роботи, які виконували практично усю роботу обслуговуючого персоналу – від прибиральників та гідів до адміністраторів на рецепції.

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Мережа готелів з асистентами-роботами працює в Японії

Проте на початку 2019-го майже половину машин вирішили замінити на людей, оскільки роботи часто не справлялись зі своєю роботою і створювали труднощі, вирішенням яких мусили займатись уже живі люди.

Як пише The Wall Street Journal, наприклад робот-асистент мав розважати гостей та відповідати на їхні запитання, проте натомість він не міг розповісти навіть про найближчі пам'ятки архітектури, які розташовані неподалік від готелю.

Замість двох роботів-динозаврів, які були своєрідною атракцією на рецепції, усю їхню роботу виконували люди, оскільки машини не могли справитись навіть з найпростішими завданнями, наприклад, зробити копії документів.

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Робот-динозавр на рецепції не справлявся зі своїми обов'язками

А роботи-помічники в номерах іноді будили гостей, коли чули їхнє хропіння. Ці звуки сприймали як звертання і у відповідь запитували, чим можуть допомогти.

У Henn na Hotel виправдовуються, що були змушені вдатись до того, щоб замінити роботизований персонал, оскільки машини швидко стають застарілими і з деякими завдяннями справляються гірше, ніж Siri та Google Assistant.

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Робот-помічник будив гостей посеред ночі у готелі в Японії

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Теги: Японія Новини нерухомості світу Новини нерухомості Штучний інтелект Техно робототехніка Фотоновини
Джерело: 24 канал
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