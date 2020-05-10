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Людська мова зникне за 5 років: що розробляє Ілон Маск

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Ілон Маск
Ілон Маск / Flickr

Ілон Маск, який є засновником компаній Tesla і SpaceX, повідомив, що його компанія Neuralink розробляє технологію, яка дозволить людям спілкуватися без використання мовних засобів. Це призведе до зникнення людської мови всього за 5 років.

Про це Ілон Маск розповів виданню Independent.

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Йдеться про розробки пристрою для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі, а її кінцева мета полягає у вдосконаленні людей.

Вам не доведеться говорити. Ми все ще зможемо це робити з сентиментальних причин,
— заявив Маск.

На думку Маска, люди після впровадження чіпа Neuralink в мозок зможуть спілкуватися дуже швидко і з більшою точністю.

"Я не впевнений, що станеться з мовою. У такій ситуації це було б схоже на матрицю. Ти хочеш говорити іншою мовою? Немає проблем, просто завантаж програму", — додав Ілон Маск.

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Автор: Марія Лелека
Теги: Tesla Ілон Маск Новини Техно Техно Інтернет
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