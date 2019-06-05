Mac Pro: з'явилось відео з ПК, яке не показали під час презентації
Під час презентації WWDC 2019 компанія Apple представила оновлений персональний комп’ютер Mac Pro. Однак, прі час анонсу не показали демонстраційний ролик.
Зараз це відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі компанії.
У ролику автори показують будову корпусу нового Mac Pro та його складові, а також монітор Pro Display XDR.
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До речі, у відео прокоментували також дизайн ПК, на який в соцмережах вже створили сотні мемів. Як пояснили у ролику, дизайн розробляли на основі концепції практичності та функціональності.
Характеристики Mac Pro: відео
Особливу увагу в ролику компанія акцентувала на можливості адаптувати компоненти Mac Pro під потреби користувача та оновити їх за виникнення потреби.
Ціна. Вартість базової версії у 5999 доларів (156 тисяч гривень). За цю ціну користувач отримає Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерний процесор і 256 ГБ SSD.
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