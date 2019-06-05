Mac Pro: з'явилось відео з ПК, яке не показали під час презентації

303 Читать новость на русском
Mac Pro 2019: ціна, характеристики, дизайн нового Apple Mac Pro
Mac Pro / sixcolors.com

Під час презентації WWDC 2019 компанія Apple представила оновлений персональний комп’ютер Mac Pro. Однак, прі час анонсу не показали демонстраційний ролик.

Зараз це відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі компанії.

У ролику автори показують будову корпусу нового Mac Pro та його складові, а також монітор Pro Display XDR.

Читайте також:  Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах

До речі, у відео прокоментували також дизайн ПК, на який в соцмережах вже створили сотні мемів. Як пояснили у ролику, дизайн розробляли на основі концепції практичності та функціональності.

Характеристики Mac Pro: відео 

Особливу увагу в ролику компанія акцентувала на можливості адаптувати компоненти Mac Pro під потреби користувача та оновити їх за виникнення потреби.

Ціна. Вартість базової версії у 5999 доларів (156 тисяч гривень). За цю ціну користувач отримає Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерний процесор і 256 ГБ SSD.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
10407
Теги: Новини Техно Apple Техно Ґаджети Меми
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1570
Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
3 червня 22:34 Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
1291
Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
2 червня 22:14 Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
Анастасія Можаровська 1692
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
2 червня 18:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
Ірина Полицька 1572
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
1 червня 22:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 1393
Новини
Більше новин
Залиште відгук