MacBook Air надійшов у продаж в Україні: зараз діє акційна ціна

23 листопада в Україні стартує продаж нового ноутбука від Apple MacBook Air. Цікаво, що починаючи з чорної п’ятниці 23 листопада і протягом тижня на MacBook буде діяти акційна ціна.

Про це пише tehnot.com.

Зокрема, протягом акційного тижня всіх авторизованих продавців MacBook Air можна буде придбати за 39 999 гривень.

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Новинку офіційно представили 30 жовтня. MacBook Air 2018 отримав Retina-екран із роздільною здатністю 2560х1600 пікселів і максимальною яскравістю 300 ніт.

Пристрій працює на процесорі Intel Core i5 восьмого покоління у парі з 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем 128 ГБ.

Також ноутбук оснащений функцією Touch ID, тобто розблокувати ноутбук можна без паролю. Крім того, новинка отримала FaceTime камеру та підтримку голосового помічника Siri.

Як запевняли інженери, на одному заряді пристрій має працювати весь день.

MacBook Air: відеоогляд

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