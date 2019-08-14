MacBook Pro заборонили вбрати на борт літака: в чому причина

Ноутбуки компанії Apple MacBook Pro 2015 року виробництва заборонити проносити на борт літака у США. Заборону винесло Федеральне авіаційне управління США.

Як пише видання Bloomberg, йдеться про моделі з 15-дюймовими екранами. Саме ці моделі компанія Apple відкликала через проблеми з батареями.

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Очевидно, саме через небезпеку загоряння ноутбуки заборонено брати на борт. Їх не дозволять брати ні в якості багажу, ні в салон літака.

Що не так із пристроями? Наприкінці червня компанія Apple офіційно заявила, що у MacBook Pro 2015 року, є ризик загоряння через перегрів батареї. Виробник вже зняв з продажу та відкликав усю партію і обіцяє безкоштовно замінити батареї.

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