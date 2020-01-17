Магазин для ігор Steam з'явиться в Chrome OS

Більшість сучасних хромбуків – дешеві моделі з найпростішими характеристиками, націлені на освітній сегмент. Також є більш дорогі і навіть преміальні хромбуки, але вони мало кого цікавлять головним чином завдяки вартості та обмеженням.

Поява Steam на хромбуках свідчить про те, що незабаром на ринку можуть з'явитися абсолютно нові пристрої на базі Chrome OS – ґеймерські, повідомляє Androide Police.

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Наскільки реальна поява ґеймерських хромбуків

Можливо, зараз це звучить безглуздо, адже Chrome OS – це фактично браузер у вигляді операційної системи. Але на CES 2020 року представник Google розповів, що команда Chrome OS зараз працює над тим, щоб випустити для цієї платформи клієнт Steam! Швидше за все, робота ведеться спільно з Valve, але це поки не підтверджено.

Насправді навіть зараз при бажанні можна встановити клієнт Steam Linux на Chrome OS, скориставшись проєктом Crostini. Однак офіційної підтримки немає, та й продуктивність залишає бажати кращого. До того ж на ринку просто немає хромбуків з дискретними відеокартами, так що зараз Steam на таких пристроях для більшості не має ніякого сенсу.

Але представник Google запевнив, що у зв'язку з появою повноцінного клієнта Steam на ринку з'являться й ігрові хромбуки – в першу чергу на процесорах AMD. Навряд чи варто очікувати хромбуків з топовими GPU, але навіть інтегровані графічні процесори зараз дозволяють грати в багато ігор.