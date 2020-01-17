24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Магазин для ігор Steam з'явиться в Chrome OS

136 Читать новость на русском
Steam прийде на Chrome OS / Ілюстративне фото

Більшість сучасних хромбуків – дешеві моделі з найпростішими характеристиками, націлені на освітній сегмент. Також є більш дорогі і навіть преміальні хромбуки, але вони мало кого цікавлять головним чином завдяки вартості та обмеженням.

Поява Steam на хромбуках свідчить про те, що незабаром на ринку можуть з'явитися абсолютно нові пристрої на базі Chrome OS – ґеймерські, повідомляє Androide Police.

Цікаво: Google назвала дату закриття магазину додатків Chrome

Наскільки реальна поява ґеймерських хромбуків

Можливо, зараз це звучить безглуздо, адже Chrome OS – це фактично браузер у вигляді операційної системи. Але на CES 2020 року представник Google розповів, що команда Chrome OS зараз працює над тим, щоб випустити для цієї платформи клієнт Steam! Швидше за все, робота ведеться спільно з Valve, але це поки не підтверджено.

Насправді навіть зараз при бажанні можна встановити клієнт Steam Linux на Chrome OS, скориставшись проєктом Crostini. Однак офіційної підтримки немає, та й продуктивність залишає бажати кращого. До того ж на ринку просто немає хромбуків з дискретними відеокартами, так що зараз Steam на таких пристроях для більшості не має ніякого сенсу.

Але представник Google запевнив, що у зв'язку з появою повноцінного клієнта Steam на ринку з'являться й ігрові хромбуки – в першу чергу на процесорах AMD. Навряд чи варто очікувати хромбуків з топовими GPU, але навіть інтегровані графічні процесори зараз дозволяють грати в багато ігор.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
сьогодні
800
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Chrome OS Google Steam
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 16119
16 січня 21:05 Скільки заробили українські розробники у грудні – інфографіка
Ірина Полицька 2092
16 січня 11:40 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
Ірина Полицька 2752
15 січня 21:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 3071
14 січня 21:18 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 640
Новини
Більше новин
Залиште відгук