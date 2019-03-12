Магія поза Хоґвардсом: представили гру за мотивами Pokemon Go у всесвіті Гаррі Поттера

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Представили гру за мотивами Pokemon Go у всесвіті Гаррі Поттера
Представили гру за мотивами Pokemon Go у всесвіті Гаррі Поттера / unsplash

Студія Niantic, яка працювала над грою Pokemon Go, офіційно анонсувала гру з доповненою реальністю Harry Potter: Wizards Unite. В ній геймери зможуть досліджувати реальний світ в ролі чарівників і відьом, а також шукатимуть магічні предмети та істот.

Сюжет. Як повідомляє "Лайфхакер", за сюжетом на чарівників обрушилася біда, через яку артефакти, істоти, люди і навіть спогади зі світу магів стали з'являтися в світі простих смертних – маглів. Гравці шукатимуть такі об'єкти і повертатимуть їх на свої місця.

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Особливості. Чарівні предмети будуть розташовуватися в різних місцях реального світу – деяких аналогах "покестопів" з Pokemon Go. За виявлення артефактів та інших об'єктів гравці будуть отримувати енергію для заклинань – тільки з нею вони зможуть продовжувати пошуки.

У режимі доповненої реальності можна буде поглянути на деякі місця з всесвіту "Гаррі Поттера". Наприклад, на лавку чарівних паличок Олівандера. Гравці зможуть об'єднуватися і боротися з пожирачами смерті, дементорами та іншими ворогами.

Трейлер гри Harry Potter: Wizards Unite – дивіться відео

Дата виходу та доступність. Niantic поки не оголосила дату виходу Harry Potter: Wizards Unite. Зате в Google Play на неї вже можна оформити попередню реєстрацію. На iOS проект теж з'явиться.

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Гаррі Поттер Pokemon Go
Джерело: 24 Канал
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