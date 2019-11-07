"Максимально простий і відкритий": засновник AliExpress Джек Ма відвідав Україну – відео

Засновник AliExpress, TaoBao і Alibaba мільярдер Джек Ма вперше відвідав Україну. Зокрема, один із найбагатших людей світу відвідав Харків, де виступив перед студентами університету імені Каразіна.

Українців найбільше здивувала поведінка та вигляд мільярдера. Він виглядав дуже просто і не нагадував людину, статки якої наближаються до 40 мільярдів доларів. Відео теплої зустрічі Джека Ма у студентському колі оприлюднили на телеграм-каналі "Харьков 1654".

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Джек Ма – засновник AliExpress, TaoBao і Alibaba. Перший раз в Україні. Максимально простий і відкритий. Повна протилежність тим олігархам, до яких ми звикли. Створюється враження, що він одягається на своїх же сайтах,

– пишуть у соцмережах.

Джек Ма виступив перед студентами у Харкові: відео

Про що говорив Джек Ма у Харкові?

Мільярдер відповів на запитання: що таке щастя? Воно – не у грошах, певний Джек Ма.

Що для мене щастя? Щастя – це не гроші, щастя – це не сила. Щастя – це, коли щасливі ваші люди,

– поділився він зі студентами.

На думку Джека Ма, люди зараз не цінують час. Він навів приклад свого батька, який працював значно більше, аби утримувати свою сім’ю.

Мій батько працював 18 годин в день 7 днів на тиждень. Наше покоління працює 9 годин у день, 5 днів на тиждень. І ми дуже зайняті,

– сказав він.

До слова, мільярдер має бути спікером на Київському міжнародному економічному форумі, який відбудеться 8 листопада.

Хто такий Джек Ма?Він займає 21 місце в світі і другу позицію в Китаї серед найбагатших людей. Його статки зараз складають 37,3 мільярда доларів. Він став першим бізнесменом з материкового Китаю, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу Forbes.



Ма є активним борцем за збереження природи. У 2009 році за рішенням Ма група компаній Alibaba переглянула свою політику і заборонила продаж продуктів, зроблених з акулячих плавців. У 2010 році він заявив, що Alibaba буде відраховувати 0,3 відсотка від річної виручки на різні програми з охорони навколишнього середовища, зокрема, на програми з поліпшення якості води і повітря.

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