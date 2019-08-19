Манекен на Tesla вперше облетів Сонце

Манекен Starman у скафандрі від SpaceX і на машині Ілона Маска Tesla Roadster вперше виконав оборот навколо Сонця. Авто з манекеном Маск запустив у космос 6 лютого 2018 року.

Як пише Mashable, машина провела у космосі 557 днів.

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За цей час Roadster пролетіла приблизно 1220 мільйонів кілометрів. Цікаво, що гарантія Tesla розрахована на 58 тисяч кілометрів, тож ця модель перевищила очікування у 21 тисячу разів.

Політ Tesla Roadster став частиною тестового запуску ракети SpaceX Falcon Heavy, Ілон Маск вирішив використовувати замість корисного навантаження.

Tesla облетіла Сонце

Як відбувався запуск? Falcon Heavy запустили у космос 6 лютого 2018 року. Машину офіційно внесли в базу даних NASA Horizons – тож офіційно вона стала космічним кораблем. Також в автомобілі грала пісня Девіда Бові Space Oddity.



SpaceX планує використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти.

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