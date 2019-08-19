Манекен на Tesla вперше облетів Сонце

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Манекен на Tesla вперше облетів Сонце
Манекен на Tesla вперше облетів Сонце / mashable.com

Манекен Starman у скафандрі від SpaceX і на машині Ілона Маска Tesla Roadster вперше виконав оборот навколо Сонця. Авто з манекеном Маск запустив у космос 6 лютого 2018 року.

Як пише Mashable, машина провела у космосі 557 днів.

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За цей час Roadster пролетіла приблизно 1220 мільйонів кілометрів. Цікаво, що гарантія Tesla розрахована на 58 тисяч кілометрів, тож ця модель перевищила очікування у 21 тисячу разів.

Політ Tesla Roadster став частиною тестового запуску ракети SpaceX Falcon Heavy, Ілон Маск вирішив використовувати замість корисного навантаження.

Манекен на Tesla вперше облетів Сонце

Tesla облетіла Сонце

Як відбувався запуск? Falcon Heavy запустили у космос 6 лютого 2018 року. Машину офіційно внесли в базу даних NASA Horizons – тож офіційно вона стала космічним кораблем. Також в автомобілі грала пісня Девіда Бові Space Oddity.

SpaceX планує використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Tesla SpaceX Ілон Маск
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