Марк Цукерберг в прямому ефірі анонсував інструмент для відеоконференцій – Messenger Rooms

Facebook анонсувала інструмент для відеоконференцій Messenger Rooms з можливістю одночасного з'єднання з 50 користувачами. Презентацію програми провів в прямому ефірі Марк Цукерберг.

24 канал переглянув презентацію і вибрав найважливіші моменти про новий сервіс.

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Коли сервіс стане доступним

Messenger Rooms в найближчі тижні з'явиться у всьому світі (поетапно). У Facebook Messenger, WhatsApp і Instagram з'явиться окрема кнопка для переходу в додаток.

Приєднатися до Rooms можна буде і без аккаунта Facebook. Під час виклику будуть доступні фільтри доповненої реальності і 360-градусні фони екзотичних місць (щоб приховати бардак на тлі). При цьому дзвінки в Rooms не зашифровані, але Facebook запевняє, що не буде прослуховувати їх.

Це не всі анонси презентації. По-перше, обмеження відеодзвінків в WhatsApp збільшено вдвічі – з чотирьох до восьми. По-друге, прямі трансляції в Instagram незабаром можна буде публікувати в IGTV (зараз вони видаляються через 24 години). По-третє, у Facebook Live додадуть функцію Live With, яка дозволяє запрошувати користувачів людей в потокове мовлення, плюс додадуть кнопку пожертвувань.

Презентація Марка Цукерберга:

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