Марс не вихід: астрофізик пояснив, чому людство не врятує колонізація іншої планети

Людству потрібно покинути ілюзії про те, що від незворотних змін на Землі нас врятує колонізація Марсу. Простіше буде розібратися з кліматичними змінами на рідній планеті.

Про це заявив британський астрофізик і головний Королівський астроном Мартін Ріс в інтерв’ю The Guardian, передає УНІАН.

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На його думку, в цьому питанні відомий фізик Стівен Хокінг помилявся.

"Помилково думати, що ми зможемо вирішити земні проблеми переселенням на Марс. Я повністю не погоджуюся з Маском і моїм колегою Стівеном Хокінгом щодо цього. Тому що розібратися з кліматичними змінами на Землі – це дрібниці у порівнянні з тераформуванням Марсу (зміна кліматичних умов планети для проживання земних рослин і тварин, – ред.)", – заявив вчений.

При цьому він не виключає, що група людей відправиться на Марс ще до кінця цього століття.

Вірогідно, до кінця століття кілька авантюристів будуть жити на Марсі. Маск сказав, що хоче померти на Марсі, але не від дії середовища. І це зовсім не божевільне бажання,



– вважає Ріс.

Як відомо, нещодавно Ілон Маск виступив із ідеєю вдарити по Марсові ядерною бомбою. На його думку від вибуху можуть утворитись "мініатюрні Сонця". Саме вони мають розтопити льодовики на полюсах, а завдяки випаровуванню може з’явитись вуглекислий газ, який створить парниковий ефект. Тож з’явиться така собі атмосфера.

Чим небезпечний Марс для людини?Через істотну віддаленість від Сонця Марс отримує на 57 % менше енергії, ніж Земля. Тож середньорічна температура там мінус 60 градусів.



Марс – планета земного типу. Але з розрідженою атмосферою. Якщо теоретично люди таки потраплять на Марс, то будуть отримувати дуже велику дозу радіації, що з часом призведе до серйозних проблем із здоров’ям та навіть до смерті.

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