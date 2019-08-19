Марсіанський будиночок перетворили в екологічний модуль: фото

Американська компанія AI SpaceFactory розробила екологічний будиночок, надрукований на 3D-принтері з природних матеріалів. Високотехнологічний і екологічний модуль TERA буде виконувати функцію міні-готелю на Землі.

На думку AI SpaceFactory, їх розробки можуть змінити підходи до будівництва навіть врятувати нашу планету. Особливість будиночку TERA в тому, що його можна "отримати з землі" і "повернути назад в землю".

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Будиночок TERRA був створений на основі іншого проекту AI SpaceFactory – прототипу житла на Марсі MARSHA. MARSHA здобув перемогу у конкурсі NASA на найкращий проект довкілля для колоністів на інших планетах.



Прототип житла на Марсі від AI SpaceFactory – MARSHA

Будиночок TERA зсередини

Будова має два поверхи – на першому розташовується громадська зона: вітальня з виходом на терасу, місце для приготування їжі та санвузол. Другий поверх більш приватний і може бути адаптований до будь-яких потреб жителів шляхом звичайної перестановки меблів – від вітальні до open-space.

Також AI SpaceFactory хоче використовувати TERA як живу лабораторію: усі відгуки та зауваження клієнтів будуть враховуватися, щоб поліпшити дизайн майбутніх житлових будинків на Землі та поза її межами.

Високотехнологічний і екологічний будинок почне приймати гостей з березня 2020-го року. Варто зазначити, що бронювання номера у цьому готелі вже доступне.

Ціна: 175 доларів за ніч (близько 4407 гривень).

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Екологічний будинок TERA від AI SpaceFactory

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