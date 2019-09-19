Марсіанський зонд NASA отримав нагороду телевізійної академії Emmy

Космічне агентство NASA отримало нагороду від телевізійної академії Emmy за подорож марсіанського дослідницького апарату InSight. Нагороду вручили за найкращу оригінальну інтерактивну програму.

Як пише CNet, цю нагороду NASA вручили за "активне інтерактивне висвітлення місії онлайн, у соціальних медіа і на телебаченні".

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Що відомо про місію InSight? Місія стартувала у травні минулого року. Це перша міжпланетна місія з західного узбережжя США, раніше всі подібні проекти починалися з космодромів Флориди.

More great news! @NASA won an #Emmy for 'Outstanding Original Interactive Program' coverage of the @NASAInSight mission to study Mars. Congrats to those who contributed to the news, web, education, television and social media coverage of this landing on the Red Planet. pic.twitter.com/gCey1Dm9vi — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 16, 2019

У грудні минулого року зонд InSight успішно сів на поверхню Марса і відправив на Землю перше зображення з поверхні. На Червоній поверхні зонд проводив температурні дослідження планети, зокрема вперше зафіксував сейсмічну активність на цій планеті.

Зонд InSight на Марсі

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