Марсіанський зонд NASA отримав нагороду телевізійної академії Emmy

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InSight отримав нагороду телевізійної академії Emmy
InSight отримав нагороду телевізійної академії Emmy / pre-party.com.ua

Космічне агентство NASA отримало нагороду від телевізійної академії Emmy за подорож марсіанського дослідницького апарату InSight. Нагороду вручили за найкращу оригінальну інтерактивну програму.

Як пише CNet, цю нагороду NASA вручили за "активне інтерактивне висвітлення місії онлайн, у соціальних медіа і на телебаченні".

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Що відомо про місію InSight? Місія стартувала у травні минулого року. Це перша міжпланетна місія з західного узбережжя США, раніше всі подібні проекти починалися з космодромів Флориди.

У грудні минулого року зонд InSight успішно сів на поверхню Марса і відправив на Землю перше зображення з поверхні. На Червоній поверхні зонд проводив температурні дослідження планети, зокрема вперше зафіксував сейсмічну активність на цій планеті.

InSight.

Зонд InSight на Марсі 

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Теги: Техно Космос Новини Техно NASA Марс
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