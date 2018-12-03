Марсохід виявив загадковий блискучий об'єкт на планеті

Марсохід Cutriosity, що вивчає поверхню Марсу, виявив на хребті Віри Рубін загадковий блискучий об'єкт. Це шматок породи, який ззовні нагадує злиток золота.

Про це пише dt.ua.

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У NASA вирішили, що Cutriosity має перевірити цей регіон ще раз. І саме після повторної перевірки марсохід виявив цікавий об'єкт. За припущенням вчених, це може бути метеорит, що впав на Марс. Однак, точне його походження поки не встановили.

Це може бут метеорит

Наразі Curiosity має провести хімічний аналіз речовини. Для цього марсохід має спеціальний інструмент ChemCam – це портативна лабораторія, що складається з камери, спектрографа і лазерної установки.

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