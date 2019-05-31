Масаж, манікюр та Coffe Shop: чим вражає офіс IT-компанії у Львові

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Офіс IT-компанії Symphony Solutions у Львові більше нагадує розвинене нідерландське село, ніж сучасний простір для роботи.

Головний офіс компанії розташований саме у Нідерландах.

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Офіс компанії у Львові розташувався у триповерховій будівлі загальною площею приблизно 2800 метрів квадратних, тут працює понад 300 співробітників і за основу дизайну інтер'єру приміщення взяли справжнє нідерландське село Заансе Сханс.

офіс Symphony Solutions IT-компанія Львів
Офіс IT-компанії Symphony Solutions у Львові//Фото: lviv.com

При вході можна побачити величезний декоративний млин, а на стелі підвішену корову.

Робочі приміщення — це великі оупен-спейси, а увесь перший поверх займає релакс-зона. Тут чути спів птахів, можна відпочити за чашкою кави в Old Amsterdam Café. У зону релаксу Wellness Zone входить кімната для йоги, кімната для малюків, масажна кімната і навіть послуги майстра манікюру.

масажна кімната офіс Symphony Solutions Львів
Масажна кімната в офісі IT-компанії Symphony Solutions у Львові//Фото: dou.ua

Мітинг-руми для нарад та дзвінків обладнані у вигляді маленьких окремих "будинків", у яких є все необхідне для продуктивної роботи.

Спеціально для декору з Нідерландів привезли антикварні речі, картини, аксесуари і навіть шпалери, аби до найменших деталей відтворити тамтешню атмосферу. Два великі тренінг-руми облаштовані, як зелений ліс.

Офіс IT-компанія Symphony Solutions Львів
Тренінг-рум в офісі компанії Symphony Solutions у Львові//Фото: dou.ua

Фото: lviv.comdou.ua

Дивіться, як виглядає офіс Google в ангарі.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості України Офісні центри Ідеї для інтер'єру Новини Львова
Джерело: Lviv.com
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