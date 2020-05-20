Машини Tesla можуть продавати енергію, їх зарядка виявилася двосторонньою

Поява у автомобілів можливості продавати зайву енергію мереж в період пікового навантаження може змінити енергетику. Низка автокомпаній: Nissan і Honda, вже вивчають цю технологію. Схоже до них приєднається й Tesla, яка в минулому не демонструвала відкритого інтересу до двосторонньої зарядки.

Зокрема, виданню Electrek стало відомо, що Tesla без гучних заяв обладнала електромобіль Model 3 – а, можливо, і Model Y – технологією двосторонньої зарядки. Це означає, що автомобіль може не лише витрачати енергію, а й віддавати її назад в мережу. Причому зворотна зарядка у машин Tesla трифазна, що дозволяє використовувати її по всьому світу.

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Інженер Марко Гаксіола, що розбирав Model 3 для конкурентів, виявив, що всередині зарядного пристрою є DC-AC інвертор. Це свідчить про те, що автомобіль може направляти енергію в мережу, згідно з концепцією V2G (Vehicle to Grid).

До того ж, двосторонній дизайн повторюється тричі на одній платі зарядника Model 3. Це приклад резервної конструкції, який забезпечує працездатність навіть в разі відмови одного ланцюга. Крім того, це трифазний дизайн, так що його можна використовувати по всьому світу,

– сказав Гаксіола.

Інженер вважає, що активувати технологію зворотної зарядки Tesla може в будь-який момент в результаті чергового оновлення програмного забезпечення. Поки функціонал не активований, ним неможливо скористатися.

Що це означає для власників

Фактично, це означає, що рано чи пізно власники електромобілів Tesla, яких нещодавно стало вже більше мільйона, почнуть отримувати дохід з продажу електроенергії. У минулому Маск вже обіцяв, що "Тесли" стануть вигідним капіталовкладенням і почнуть приносити власникам прибуток. А недавно компанія випустила платформу для управління віртуальними електростанціями Autobidder.

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