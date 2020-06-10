Гігантська ракета SpaceX, яка повинна зіграти ключову роль в колонізації Марса, може внести свій вклад і в будівництво постійної бази на Місяці в рамках програми NASA "Артеміда". Але спершу корабель Starship доведеться модифікувати.

Напередодні глава компанії SpaceX Ілон Маск пояснив, які зміни будуть внесені в конструкцію космічного корабля Starship для того, щоб він зміг здійснити посадку на Місяці, повідомляє Inverse. У відповідь на питання користувача Tim Dodd Маск написав у Твіттері, що у місячного Starship будуть нові опори.

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Як змінять Starship

Маск наголосив, що корабель буде обладнано ширшою позицією та авто-вирівнюванням. Також мільярдер пояснив, що для польоту на Місяць Starship може обійтися без низки елементів.

Передні маневрові двигуни потрібні для стабілізації корабля при посадці в сильний вітер. Якщо мета максимізувати вантажгість, то не потрібен ніякий тепловий щит, закрилки або великі газові двигуни,

– розповів Маск.

Навіть повертати кожен Starship не обов'язково – вони можуть знадобитися для будівництва самої бази, заявив Маск. Для компанії, яка збирається випускати по новій ракеті кожні 72 години, це навіть вигідно.

Що таке Starship?Це флагманський корабель SpaceX. Його будують з нержавіючої сталі, у Техасі на приватному космодромі Бока-Чіка. Корабель призначений для відправки до 150 тонн вантажу або до 100 осіб у космос. Він повністю багаторазовий та використовує рідкий кисень і метан у ролі палива.



Передбачається, що корабель зможе здійснювати численні злети-посадки як самостійно, так і з додатковим розгінним щаблем для підвищення вантажності.

Коли полетить Starship

Маск має намір завершити розробку і випробування корабля в найближчі 1,5 року, щоб мати можливість відправити перший гризової Starship до Марса в 2022 році – під час чергового "вікна", коли Земля й Марс знаходяться на мінімальній відстані один від одного. Перша пілотована місія на Марс повинна буде стартувати 26 місяців по тому, під час наступного вікна.

Але крім марсіанської програми у SpaceX великі плани й на Місяць. Компанія має намір виграти конкурс NASA та отримати право стати підрядником, який поверне американських астронавтів на Місяць, а також візьме участь у будівництві першої постійної станції на супутнику. Про те, що компанії під силу вести відразу дві цих програми у жовтні 2019 року заявив головний інженер SpaceX Пол Вустер.

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Нові пріоритети

Зараз, після успішного запуску Crew Dragon, робота над Starship стала для компанії пріоритетним завданням. Маск закликав своїх співробітників "значно і негайно" прискорити розробку космічного корабля нового покоління, щоб встигнути відправити його в перший політ на Марс в 2022 році.