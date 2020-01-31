Маск назвав останню машину зі свого "таємного плану"

Не так давно ми розповідали про "таємний план" Ілона Маска, який досі успішно втілювався. Єдина не розкрита позиція з цього плану тоді залишалася невідомою. Зараз інженер розкрив і її.

Для біржових спекулянтів оприлюднення квартальних результатів Tesla – привід пограти з її акціями, а для всіх інших ще й шанс послухати Ілона Маска, що думають про найближчих планах головного світового виробника електрокарів. Inverse закликає звернути увагу на два анонси: про можливе виробництво в майбутньому мінівена Tesla, а також про квітневий "День батарей", де Ілон, мабуть, представить альтернативу багаторічному партнерству з Panasonic.

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Мінівен від Tesla

"Міський транспорт для безлічі пасажирів" – це останній вид транспорту під маркою Tesla, який Ілону залишилося випустити в рамках "таємного плану" – стратегічного курсу, окресленого в 2006 році і доповненого в 2016.

Обговорюючи результати четвертого кварталу, він заявив, що у виробництві мінівена "є сенс", але спершу Tesla необхідно вирішити питання з акумуляторами для тих машин, що вона вже випускає.

Чи є для нас сенс випустити мінівен або схожий на Sprinter фургон? Можливо. Але, як я вже говорив, нам доведеться наростити масштаби випуску батарей до рівня, якого зараз ніхто й уявити не може, і це справжня проблема,

– розповів Ілон.

У 2017 році Маск виступав проти повнорозмірного автобуса, оголосивши, що "викликати безпілотний автомобіль буде дешевше, ніж купити квиток". Після цього деякі спостерігачі припустили, що "міський транспорт для безлічі пасажирів" це зовсім не автомобіль, а система транспортних тунелів Loop. Але, як видно, глава Tesla знову обмірковує цю ідею – хоча і без конкретики.

Ясно, що мінівен не буде випущений скоро. Після оголошення про створення центру дизайну Tesla в Китаї був опублікований перший скетч наступного Tesla – і це, швидше за все, хетчбек.

Про другий анонс – довгоочікуваного "Дня батарей", тепер призначеного на квітень – відомо набагато менше. Маск обіцяє "підірвати мозок" глядачам, але як саме – поки таємниця.

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