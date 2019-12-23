Маск пообіцяв "демонстрацію повноцінного автопілота" в найближчому оновленні софту Tesla

"Святковий апдейт" додасть в Tesla нову комп'ютерну гру, але що більш важливо – давно обіцяний Full Self-Driving. Щонайменше він буде доступний власникам Tesla у режимі ознайомлення. Для Model 3 підготовлено окремий платний апдейт, вартість якого – 2000 доларів. Він дозволить розганяти електрокар до сотні швидше ніж за 4 секунди.

Глава Tesla Ілон Маск оголосив про деталі святкового апдейту у своєму твітері. Зараз Tesla з "автопілотом" самостійно їздить по шосе, а з функцією Summon – під'їжджає до власника на стоянці.

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У кінці року Tesla активізувала випробування FSD на машинах своїх службовців, а Маск повторював, що всі, хто замовили та оплатили цю функцію для своїх автомобілів отримають значно більше можливостей, ніж надає нинішня система допомоги водієві Autopilot.

Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2019

Плани Маска

Раніше Ілон обіцяв, що Teslа навчаться їздити самі до кінця 2019 року, а до кінця 2020 року перетворяться в роботаксі, які будуть заробляти для своїх власників гроші, а не простоювати в гаражах або на офісних парковках.

Що означає "прев'ю" і як взагалі його можна організувати, коли мовиться про повноцінний автопілот – наразі неясно. Можливо це буде врізана в часі версія або демонстраційний режим.

Інші деталі оновлення

Крім FSD, в святковий апдейт додана гра Stardew Valley. Це пісочниця, яка дозволяє побудувати та розвивати власну ферму одночасно відкриваючи цікаву та загадкову історію містечка.

Під час спілкування з інвесторами Ілон прогнозував, що машини Tesla подорожчають після налагодження повноцінного автопілот в п'ять разів, а сама компанія – в 10.

Пришвидшення Model 3

Ще один апдейт софту – на цей раз платний – отримали власники Model 3 з двома моторами (версії AWD і AWD+). Tesla пообіцяла, що з ним автомобіль буде прискорюватися до сотні на пів секунди швидше, і перші тести це підтверджують.

Користувач Reddit під ніком Wugz тестує вже друге таке оновлення – правда, листопадове було безкоштовним.

Після попереднього поновлення він зафіксував максимальну потужність в 333 кВт, після нинішнього – вже 371 кВт. Піковий крутний момент виріс на 12%. Розгін до сотні насправді виявився навіть на одну десяту частку секунди швидший, ніж обіцяли інженери Tesla – 3,8 с.

До слова, 2000 – це цілком справедлива ціна за такий апгрейд, враховуючи, скільки зусиль і грошей витрачають на "прокачування" шанувальники швидких авто. А тут до того ж не потрібно їхати в майстерню, оскільки оновлення встановлюється бездротовим шляхом.

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