Маск представив космічний корабель Starship для польоту на Марс

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Маск представив космічний корабель Starship
Маск представив космічний корабель Starship / nextbigfuture.com

Компанія SpaceX провела презентацію, під час якої глава корпорації Ілон Маск показав новий проект космічного корабля Starship і його тестову модифікацію Mk1.

Таким чином компанія відзначила 11-річчя першого успішного запуску Falcon 1. Презентацію називають першим кроком до глобальної мети Ілона Маска з виведення людства і розумного життя за межі Землі.

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Чим унікальний Starship? Корабель отримав новий дизайн з двома «крилами» у верхній частині корабля. При цьому компанія відмовилася від третього керма основі корабля, залишивши два. Суха маса корабля складе 120 тонн.

Висота Mk1 складе 50 м, а діаметр — 9 метрів. На корабель планують встановити 6 двигунів для подорожей до Місяця, Марса та інших об’єктів Сонячної системи.

Загалом Starship разом із новим ракетоносієм Super Heavy зможе піднімати на орбіту до 150 тонн навантаження. В теорії він зможе злітати на орбіту і повернутися тричі за добу.

Новий ракетоносій Super Heavy. За задумом розробників, така система зможе виводити на орбіту кораблі типу Starship, не використовуючи їхні потужності до виходу з атмосфери. Прискорювач буде оснащений 24 двигунами.

Маск також заявив, що з часом вартість космічних перельотів для пасажирів повинна наблизитися до ціни авіаперельотів.

Що стосується вантажних перельотів на Марс, то вони почнуться в 2022 році. А от перші ракети з колоністами мають полетіти на цю планету у 2024 році.

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Теги: Техно Новини Техно SpaceX Ілон Маск Космос
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