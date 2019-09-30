Маск представив космічний корабель Starship для польоту на Марс
Компанія SpaceX провела презентацію, під час якої глава корпорації Ілон Маск показав новий проект космічного корабля Starship і його тестову модифікацію Mk1.
Таким чином компанія відзначила 11-річчя першого успішного запуску Falcon 1. Презентацію називають першим кроком до глобальної мети Ілона Маска з виведення людства і розумного життя за межі Землі.
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Чим унікальний Starship? Корабель отримав новий дизайн з двома «крилами» у верхній частині корабля. При цьому компанія відмовилася від третього керма основі корабля, залишивши два. Суха маса корабля складе 120 тонн.
Висота Mk1 складе 50 м, а діаметр — 9 метрів. На корабель планують встановити 6 двигунів для подорожей до Місяця, Марса та інших об’єктів Сонячної системи.
Загалом Starship разом із новим ракетоносієм Super Heavy зможе піднімати на орбіту до 150 тонн навантаження. В теорії він зможе злітати на орбіту і повернутися тричі за добу.
Новий ракетоносій Super Heavy. За задумом розробників, така система зможе виводити на орбіту кораблі типу Starship, не використовуючи їхні потужності до виходу з атмосфери. Прискорювач буде оснащений 24 двигунами.
Маск також заявив, що з часом вартість космічних перельотів для пасажирів повинна наблизитися до ціни авіаперельотів.
Що стосується вантажних перельотів на Марс, то вони почнуться в 2022 році. А от перші ракети з колоністами мають полетіти на цю планету у 2024 році.
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