Маск представив космічний корабель Starship для польоту на Марс

Компанія SpaceX провела презентацію, під час якої глава корпорації Ілон Маск показав новий проект космічного корабля Starship і його тестову модифікацію Mk1.

Таким чином компанія відзначила 11-річчя першого успішного запуску Falcon 1. Презентацію називають першим кроком до глобальної мети Ілона Маска з виведення людства і розумного життя за межі Землі.

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Чим унікальний Starship? Корабель отримав новий дизайн з двома «крилами» у верхній частині корабля. При цьому компанія відмовилася від третього керма основі корабля, залишивши два. Суха маса корабля складе 120 тонн.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Висота Mk1 складе 50 м, а діаметр — 9 метрів. На корабель планують встановити 6 двигунів для подорожей до Місяця, Марса та інших об’єктів Сонячної системи.

Загалом Starship разом із новим ракетоносієм Super Heavy зможе піднімати на орбіту до 150 тонн навантаження. В теорії він зможе злітати на орбіту і повернутися тричі за добу.

Starship Landing Simulation video - Part 1: pic.twitter.com/7hpQfKa06t — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 29, 2019

Part 2 - Crazy! pic.twitter.com/u7yGKGdeK4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 29, 2019

Новий ракетоносій Super Heavy. За задумом розробників, така система зможе виводити на орбіту кораблі типу Starship, не використовуючи їхні потужності до виходу з атмосфери. Прискорювач буде оснащений 24 двигунами.

Маск також заявив, що з часом вартість космічних перельотів для пасажирів повинна наблизитися до ціни авіаперельотів.

Що стосується вантажних перельотів на Марс, то вони почнуться в 2022 році. А от перші ракети з колоністами мають полетіти на цю планету у 2024 році.

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