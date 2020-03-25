Маск скористається карантином, щоб модернізувати заводи Tesla

Попри те, що компанію Tesla все-таки змусили закрити фабрику у Фріонті, автовиробник не має наміру витрачати час карантину даремно. Джерела стверджують, що Tesla збирається провести модернізацію обладнання та поліпшити виробництво.

Після кількох днів спроб відтермінувати неминуче компанія Маска, яка виготовляє електромобілі, оголосила, що з 23 березня закриє свої фабрики у Фрімонті, Каліфорнія, і Gigafactory в штаті Нью-Йорк, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу серед тисяч співробітників, розповідає Electrek.

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Плани Маска на карантин

Ілон, вочевидь, не збирається сидіти склавши руки, і планує використати навіть ці обставини на благо компанії. Tesla планує за час простою залучити невеликий штат співробітників, щоб модернізувати виробничі лінії.

На фабриці у Фрімонті компанія вже запланувала провести кілька великих заходів зі збільшення виробничих потужностей складальних ліній кросовера Model Y, новинки Tesla, і отримала дозвіл на будівництво від влади.

Схожі процеси відбуваються і на другій Gigafactory компанії в Неваді. Офіційно вона ще відкрита, але оскільки там виробляють акумулятори та трансмісії для фабрики у Фремонт, виробництво на ній теж буде вестися в скороченому режимі. За цей час на Gigafactory Nevada теж проведуть модернізацію.

У SpaceX захворіло двоє працівників

Тим часом погані новини з іншої компанії Маска – SpaceX. Там захворіли щонайменше двоє співробітників штаб-квартири компанії у Готорні. Відтак компанія прийняла рішення ізолювати дванадцятьох працівників, які могли контактувати з хворими.

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