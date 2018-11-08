Маска у Tesla замінить Робін Денхолм: що про неї відомо

7 листопада Рада директорів компанії Tesla обрала нового голову. Отож Ілона Маска на цьому посту замінить Робін Денхолм. Раніше вона займала посаду незалежного директора і очолювала аудиторський комітет Tesla.

Про це сказано на сайті компанії.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), яка й стала ініціатором усунення Маска, вимагала призначити незалежного голову на його місце. Тож у Tesla був вибір – знайти людину з боку або вибрати когось із Ради. Були чутки, що пост очолить головний виконавчий директор Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок.

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На призначення Денхолм вже відреагував Ілон Маск. Він відзначив її багато досвід, та додав, що чекає на спільну роботу.

"Робін має багатий досвід роботи в галузях технологій і автомобільній промисловості. За останні чотири роки вона внесла значний вклад, як член Ради директорів Tesla, допомагаючи нам стати прибутковою компанією. Я з нетерпінням чекаю більш тісної співпраці з Робін, оскільки ми продовжуємо прискорювати появу сталої енергетики", – сказав Маск.

Що відомо про Робін Денхолм

Робін Денхолм у Радідиректорів Tesla з 2014 року

До роботи у Tesla Денхольм працювала на посту топ-менеджера у кількох компаніях: Sun Microsystems, Toyota Motor Corporation Australia, Juniper Networks. Окрім того, у компанії Telstra вона обіймала посаду фінансового директора.

До ради директорів Tesla Денхольм приєдналася в 2014 році. Також була головою комітету з аудиту компанії.

Нагадаємо, раніше Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Маска у шахрайстві через його заяви про намір зробити компанію непублічною. Через цей та низку інших скандалів Маска змусили відмовитися від посади голови ради директорів Tesla щонайменше на три роки.

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