Маски та чисті руки: Uber стежитиме за водіями і пасажирами через додаток

Компанія Uber вирішила жорсткіше стежити за тим, щоб водії та пасажири дотримувались належних заходів безпеки. Зокрема. водії мають бути у масках, а пасажирам рекомендують обирати заднє сидіння.

Як передає видання "Економічна правда", стежити за водіями компанія буде безпосередньо через фірмовий застосунок.

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Нові правила запроваджують вже від сьогодні, 26 травня. І від водіїв, і від пасажирів вимагають обов’язкового носіння захисних масок або пов’язок на обличчі під час поїздок з Uber.

Нові правила

Пасажирам також рекомендують обирати саме задні сидіння авто, щоб збільшити дистанцію між водієм та клієнтом.

"Ми додаємо нову технологію перевірки обличчя, щоб підтвердити, що водії надягають маску чи пов'язку, перш ніж вони зможуть почати поїздку", – наголосили в Uber.

Після того, як система перевірить наявність маски у водія, користувач отримує сповіщення, що його водій пройшов процедуру перевірки. Якщо ж виявлять, що водій без маски, то замовлення просто скасують.

Окрім того, клієнт також має підтвердити, що він використовує маску для обличчя, а також те. що він продезинфікував руки. Тільки після цього може готуватись до поїздки.

Якщо ж сам користувач виявить порушення норм безпеки у салоні, йому рекомендують залишити скаргу у додатку.