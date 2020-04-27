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Масове виробництво iPhone 2020 року вирішили відкласти

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Виробництво iPhone (2020) відкладають
Виробництво iPhone (2020) відкладають / rozetked.me

Корпорація Apple вирішила уповільнити зростання виробництва своїх нових iPhone 2020. Принаймні у цьому році. Причина для всіх очевидна – пандемія коронавірусу.

Як передає видання WSJ, йдеться саме про нові моделі, які мають представити восени 2020 року.

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Виробництво нових флагманських iPhone відклали щонайменше на місяць.

В результаті компанія готується перенести дату випуску чотирьох нових моделей iPhone на кінець 2020 року. Також у компанії вирішили скоротили кількість пристроїв на 20%, які планують випустити в другій половині цього року.

У чому річ

Причина на ринку одна і таж – пандемія коронавірусу. Ця ситуація послаблює глобальний попит споживачів. Крім того, ситуація вплинула на виробництво електроніки в Азії. Через карантинні обмеження багато заводів або скоротили потужності, або повністю призупинили роботу.

Як відомо, коронавірус вже зіпсував плани компанії. Раніше Apple вже довелось перенести презентацію довгоочікуваного бюджетника iPhone SE 2 на кілька тижнів.

Ще одну конференцію WWDC, яка відбувається у червні, компанія вирішила проводити в онлайн-режимі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Apple iPhone Новини Техно Техно Смартфони
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