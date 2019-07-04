Масовий збій Facebook, Instagram та WhatsApp: в компанії назвали причини

Вчора в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій по всьому світу. Представники компанії не забарилися із поясненнями та розповіли що з таки сталося із соцмережами.

Що з Instagram? Нагадаємо, 3 липня користувачі Facebook, Instagram та WhatsApp почали масово скаржитися на перебої в роботі додатків. В основному проблеми виникли із завантаженням та переглядом зображень.

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Пояснення Facebook. Представники компанії в коментарі виданню Mashable визнали наявність проблем із завантаженням або передачею зображень, відео або інших файлів, і назвали причину виникнення цих несправностей.

Під час однієї з наших рутинних операцій з технічного обслуговування ми викликали проблему, яка ускладнює завантаження або відправлення фотографій і відео для деяких користувачів,

– заявили в компанії, пообіцявши якомога швидше виправити цю ситуацію.

Пізніше в Facebook повідомили, що проблема вирішена.

"Ми повинні повернутися на 100% для всіх. Вибачте за незручності", – відзначили на сторінці компанії в соцмережі Twitter.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. — Facebook (@facebook) 4 липня 2019 р.

Коментарі інших експертів. Хоча для стороннього спостерігача Facebook, Instagram і WhatsApp здаються повністю окремими соціальними мережами, всі вони належать одній компанії і все більше в своїй роботі використовують загальну архітектуру.

"Схоже, що збої пов'язані з внутрішньою структурою або проблемою додатків", – прокоментували ситуацію в компанії ThousandEyes, яка здійснює моніторинг інтернет-трафіку в усьому світі.

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Вчора експерти ThousandEyes зафіксували проблеми і завантаженням деяких типів даних, таких як зображення в форматах ".png" і ".jpg".

Не схоже, що винен інтернет, оскільки ми не бачимо проблем з мережею або міждоменною маршрутизацією, які впливають на ці послуги,

– відзначили в компанії.

Інші масштабні збої. Окрім того, днем раніше, 2 липня, у користувачів по всьому світу виникли проблеми із інтернетом. Через ймовірну DDOS атаку на найбільший DNS-сервіс Cloudflare мережа пропала у низці регіонів на 30 хвилин. Проблему доволі швидко усунули, однак наразі офіційно не повідомляється, що могло спричинити такий масовий збій.

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