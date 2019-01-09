Mastercard змінила свій логотип

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Mastercard змінила свій логотип
Mastercard змінила свій логотип / newsroom.mastercard.com

Платіжна система Mastercard змінила свій фірмовий логотип – із нього зник напис Mastercard. Тож зараз зображення складається тільки з Mastercard Symbol, тобто символу з двох кіл оранжевого і червоного кольорів.

Про це пише ain.ua.

Як відомо, Mastercard Symbol компанія використовувала протягом останніх 50 років. При цьому, сама Mastercard до 1979 року мала назву MasterCharge.

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Компанія провела спеціальне дослідження, яке показало, що відсутність традиційного напису не повинно збентежити покупців: 80% клієнтів дізнавалися бренд Mastercard тільки за візуальним символом.

Mastercard змінив свій логотип

Mastercard позбувся фірмового напису

Нову стилістику можна буде побачити на банківських картах, в сфері рітейлу і спонсорських програмах.

Як розповів Марк Бейрут, партнер компанії Pentagram, що розробляла новий логотип, новинка простіше сприймається на електронних пристроях.

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Теги: Техно Банки IT-бізнес
Джерело: Техно
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