Mastercard змінила свій логотип
Платіжна система Mastercard змінила свій фірмовий логотип – із нього зник напис Mastercard. Тож зараз зображення складається тільки з Mastercard Symbol, тобто символу з двох кіл оранжевого і червоного кольорів.
Про це пише ain.ua.
Як відомо, Mastercard Symbol компанія використовувала протягом останніх 50 років. При цьому, сама Mastercard до 1979 року мала назву MasterCharge.
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Компанія провела спеціальне дослідження, яке показало, що відсутність традиційного напису не повинно збентежити покупців: 80% клієнтів дізнавалися бренд Mastercard тільки за візуальним символом.
Mastercard позбувся фірмового напису
Нову стилістику можна буде побачити на банківських картах, в сфері рітейлу і спонсорських програмах.
Як розповів Марк Бейрут, партнер компанії Pentagram, що розробляла новий логотип, новинка простіше сприймається на електронних пристроях.
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