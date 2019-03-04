Майбутні продукти Apple зведуть всіх з розуму, – Тім Кук

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Тім Кук
Тім Кук / Getty Images

В п'ятницю, 1 березня, компанія Apple провела зустріч інвесторів в Купертіно. Під час заходу очільник "яблучної" корпорації Тім Кук поділився планами на майбутнє та розповів про своє бачення продуктів компанії.

Як повідомляє GSMArena, Тім Кук впевнено заявив, що ніколи не був так оптимістично налаштований щодо нинішнього стану корпорації і її подальшого розвитку.

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За словами очільника Apple, зараз корпорація "садить насіння" для майбутніх продуктів, які зведуть всіх з розуму. Ділитися деталями він не став, лише підтвердив, що у компанії є велика дорожня карта фантастичних продуктів.

Концепт гнучкого iPhone
Концепт гнучкого iPhone

Плани компанії. З чуток, вже в цьому році будуть представлені AirPods другого покоління, в яких розробники поліпшать звучання і впровадять функцію шумозаглушення.

Що стосується Apple Watch, то в майбутніх моделях варто очікувати ще більше корисних опцій, пов'язаних з відстеженням здоров'я користувача. Зокрема, корпорація шукала спосіб вимірювання рівня глюкози в крові.

Концепт смарт-окулярів від Apple
Концепт смарт-окулярів від Apple

Тім Кук також згадав про плани знизити ціну MacBook Air з дисплеєм Retina.

Сервіси компанії. Він додав, що до 2020 року компанія має намір збільшити доходи від сервісів до 50 мільярдів доларів. Очікується, що вже в цьому місяці Apple оголосить про введення підписок на новини і представить аналог Netflix для стрімінга фільмів, серіалів і телешоу.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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