Майбутнє медицини повністю залежить від технологічних гігантів

Amazon, Google та Apple заходять на медичний ринок, і, на думку футуролога Емі Уебба з Нью-Йоркського університету, це повністю змінить існуючу систему охорони здоров'я. Крім цього у них є низка особливостей, які забезпечать їм перевагу над традиційними постачальниками медичних послуг.

У розмові з Business Insider дослідниця підкреслила, що революція в охороні здоров'я вже почалася. Великі IT-корпорації пропонують гаджети для моніторингу здоров'я та організують медичні підрозділи. Також вони тестують нові підходи на тисячах власних співробітників, відкриваючи для них власні клініки.

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Чи справді техногіганти завоюють медичний ринок

Однією з головних переваг технологічних компаній над традиційними у сфері охорони здоров'я є здатність акумулювати величезні обсяги даних за допомогою трекерів, розумних годинників і голосових помічників. У майбутньому вони дозволять намалювати точну картину здоров'я та способу життя кожного пацієнта без необхідності відвідувати лікаря.

Яскравий приклад таких тенденцій – компанія Xiaomi, які нещодавно заявила, що буде відслідковувати в реальному часі та повідомляти своїх користувачів про темпи поширення коронавірусу в Китаї.

За словами Уебб, саме завдяки сучасним гаджетам наші будинки перетворяться в клініки.

Існуюча система охорони здоров'я не зможе забезпечити збір аналогічних обсягів даних. Головна перешкода – законодавчі норми, які захищають конфіденційність пацієнтів. Але під тиском IT-гігантів ситуація може повністю змінитися в найближчі 20 років.

Зворотний бік

На жаль, масовий збір даних можна використовувати не тільки на благо. У деяких країнах, наприклад, в Китаї, його вже почали застосовувати для тотального стеження за населенням. А в західних країнах збір біометричної та іншої особистої інформації призведе до знищення приватності.

Раніше Емі Уебб давала песимістичні прогнози розвитку штучного інтелекту. На її думку, дослідження в цій області потрапили в залежність від декількох технологічних гігантів, які вимагають швидких і яскравих результатів, не дозволяючи пропрацювати довгострокову стратегію.

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