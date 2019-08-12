Майбутнє за 5G: як розвиватимуться мережі нового покоління

Компанія Huawei опублікувала свій прогноз щодо впровадження мереж п’ятого покоління та росту кількості користувачів швидкісного інтернету до 2025 року. Аналітики переконані, що кількість активних пристроїв з підтримкою цієї технології буде щорічно збільшуватися.

Прогнози компанії Huawei щодо розвитку 5G. У Huawei підрахували, що вже через шість років призначена для користувача база пристроїв доповненої і віртуальної реальності складе 337 мільйонів.

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При цьому кількість компаній, які активно застосовують технології VR / AR, збільшиться на 10% у порівнянні з 2019 роком.

В 2025 році планується охоплення 5G-мережі на рівні 58%. Інтернетом на той час будуть користуватися близько 6,2 мільярда осіб, а мобільним зв'язком стандарту 5G – близько 6,1 мільярда, а це майже 80% всього населення планети.



Прогнози ​Huawei

Мережа п'ятого покоління буде генерувати значні обсяги даних з метою надання виробникам товарів і постачальникам послуг інформації про інтереси потенційної клієнтури.

Huawei також підкреслює, що 97% компаній в найближчі шість років так чи інакше будуть пов'язані з використанням технологій штучного інтелекту.

Розвиток 5G. Зауважимо, наразі розгортання 5G-мереж відбувається на базі існуючого LTE обладнання. З огляду на це, користувачі мають можливість використовувати більшу швидкість, однак основні переваги 5G будуть доступні не раніше 2022 року. Серед основних переваг "мереж майбутнього": більше покриття, розвиток "інтернету речей", мінімальні затримки при віддаленому управлінні автопілотом та доступність VR / AR. Детальніше про перспективи розвитку 5G та його запуск в Україні и можете прочитати в матеріалі Техно 24.

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