Майже мільйон: кількість користувачів операційної системи Windows 10 стрімко зростає

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Кількість користувачів операційної системи Windows 10
Кількість користувачів операційної системи Windows 10 / unsplash.com

Ще в 2015 році, коли Microsoft лише анонсувала операційну систему Windows 10, редмондці поставили перед собою ціль – 1 мільйон інсталяцій до кінця 2018 року. Незважаючи на запізнення, компанія повідомила, що дуже близька до поставленої цілі.

Кількість користувачів Windows 10 за роками. За даними Microsoft, зараз Windows 10 встановлена ​​на більш ніж 900 мільйонах пристроїв. Компанія відзначила високий темп зростання користувацької бази актуальною десктопної ОС: у вересні 2018 року кількість її установок досягла 700 мільйонів, в березні 2019 року – 800 мільйонів.

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Віце-президент корпорації Юсуф Мехді зазначив, що за останні 12 місяців на Windows 10 перейшло більше користувачів, ніж будь-коли раніше. Мільярда установок софтверний гігант розраховує досягти вже в 2020 році.

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Які пристрої враховувалися? Варто відзначити, що в статистику компанії потрапляють не тільки ПК, ноутбуки і планшети. Враховуються і супутні пристрої, включаючи ігрові консолі Xbox One, окуляри доповненої реальності HoloLens та інтерактивні дошки Surface Hub.

Не варто забувати й про швидке припинення підтримки Windows 7, користувачі якої активно мігрують на нову версію ОС.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
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