Майже мільйон: кількість користувачів операційної системи Windows 10 стрімко зростає
Ще в 2015 році, коли Microsoft лише анонсувала операційну систему Windows 10, редмондці поставили перед собою ціль – 1 мільйон інсталяцій до кінця 2018 року. Незважаючи на запізнення, компанія повідомила, що дуже близька до поставленої цілі.
Кількість користувачів Windows 10 за роками. За даними Microsoft, зараз Windows 10 встановлена на більш ніж 900 мільйонах пристроїв. Компанія відзначила високий темп зростання користувацької бази актуальною десктопної ОС: у вересні 2018 року кількість її установок досягла 700 мільйонів, в березні 2019 року – 800 мільйонів.
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Віце-президент корпорації Юсуф Мехді зазначив, що за останні 12 місяців на Windows 10 перейшло більше користувачів, ніж будь-коли раніше. Мільярда установок софтверний гігант розраховує досягти вже в 2020 році.
Які пристрої враховувалися? Варто відзначити, що в статистику компанії потрапляють не тільки ПК, ноутбуки і планшети. Враховуються і супутні пристрої, включаючи ігрові консолі Xbox One, окуляри доповненої реальності HoloLens та інтерактивні дошки Surface Hub.
Не варто забувати й про швидке припинення підтримки Windows 7, користувачі якої активно мігрують на нову версію ОС.
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