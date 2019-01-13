Майже усі українці зі смартфонами мають Viber – цікава статистика

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Скільки українців користуються Viber
Скільки українців користуються Viber / probusiness.io

Популярний в Україні месенджер Viber провів опитування. Яке показало, що 34% українців пишуть повідомлення екс-коханим, коли випили.

Про це пише gagadget.com.

Цікаво, що більше схильні до таких повідомлень саме чоловіки. При цьому 40% опитаних хотіли б мати функцію відключення месенджера в подібних ситуаціях.

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Як відомо, Viber є функція, що дає змогу видаляти та редагувати повідомлення. Кожен п'ятий українець регулярно «чистить» свою переписку. Найчастіше цією можливістю користуються жінки.

Підсумки Viber

Цікава статистика Viber

Також у Viber повідомили, що їхній додаток встановлений у 97% українських користувачів смартфонів. Загальна кількість зареєстрованих користувачів Viber по всьому світу перевищує мільярд користувачів.

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Теги: Техно Соцмережі Інтернет
Джерело: Техно
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