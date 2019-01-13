Майже усі українці зі смартфонами мають Viber – цікава статистика

Популярний в Україні месенджер Viber провів опитування. Яке показало, що 34% українців пишуть повідомлення екс-коханим, коли випили.

Про це пише gagadget.com.

Цікаво, що більше схильні до таких повідомлень саме чоловіки. При цьому 40% опитаних хотіли б мати функцію відключення месенджера в подібних ситуаціях.

Читайте також: Cкандал навколо Facebook: компанія відкрила доступ до особистого листування користувачів

Як відомо, Viber є функція, що дає змогу видаляти та редагувати повідомлення. Кожен п'ятий українець регулярно «чистить» свою переписку. Найчастіше цією можливістю користуються жінки.

Цікава статистика Viber

Також у Viber повідомили, що їхній додаток встановлений у 97% українських користувачів смартфонів. Загальна кількість зареєстрованих користувачів Viber по всьому світу перевищує мільярд користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно