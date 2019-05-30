MediaTek представила новий інноваційний 5G-процесор для бюджетних смартфонів

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MediaTek представила новий інноваційний 5G-процесор
MediaTek представила новий інноваційний 5G-процесор / Фото з вільних джерел

Компанія MediaTek на виставці Computex 2019 представила новий процесор із підтримкою мереж п'ятого покоління. Чіпсет виконаний за 7-нанометровим техпроцесом та включає APU 3.0 – передовий процесор для роботи зі штучним інтелектом.

Як повідомляє Android Authority, це перше рішення на ринку з новітніми ядрами і відеоприскорювачем ARM.

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Основні характеристики та особливості. Новий чіпсет, який представляє собою багаторежимну однокристальну систему, включає 5G-модем Helio M70 з можливістю роботи на частотах менше 6 ГГц, ядра ARM Cortex-A77 і графічний прискорювач Mali-G77.

Також заявлена ​​підтримка запису і відтворення відео 4K з частотою 60 кадрів в секунду і камер з роздільною здатністю до 80 Мп.

MediaTek
Основні характеристики нового процесора MediaTek

Компанія заявила, що новий модем здатний завантажувати дані на швидкості до 4,7 Гбіт / с, тоді як максимальна швидкість віддачі становить 2,5 Гбіт / с. Крім того, функції інтелектуального енергозбереження підвищують енергоефективність модему на 50%, збільшуючи тим самим час автономної роботи.

Інші характеристики та дата виходу. Тактові частоти, кількість ядер та інші докладні технічні характеристики виробник поки не оголосили. Терміни випуску нового процесора і поява перших пристроїв з ним також поки не оголошені.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Ґаджети Процесори Смартфони 5G
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