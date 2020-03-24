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Медики в Сан-Франциско використовують розумні персні для раннього виявлення Covid-19

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Перстень Oura Ring / Sfchronicle

У Сан-Франциско розпочато експеримент з використанням розумних перснів Oura Ring, які дозволяють стежити за основними показниками фізичного стану, для раннього виявлення Covid-19.

Дослідники сподіваються розробити алгоритм, який дозволить виявляти початкові ознаки захворювання, повідомляє Sfchronicle.

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Хто отримав ґаджети

Персні видані більш ніж 2000 співробітників швидкої медичної допомоги. Крім того, медичний центр каліфорнійського університету в Сан-Франциско має намір попросити приблизно 150 000 користувачів Oura Ring поділитися своїми медичними даними.

Oura Ring можуть цілодобово відстежувати температуру тіла і частоту серцевих скорочень. Передбачається, що, будучи своєчасно повідомлений про відхилення цих показників від норми, користувач зможе раніше звернутися за діагностикою та в разі виявлення захворювання отримати лікування і ізолювати себе від контактів з іншими.

Коронавірус у світі

Станом на 23 березня, в світі підтвердили понад 353 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок вірусу загинули 15 418 людей. При цьому понад 100 тисяч людей вилікувались.

Попри жорсткі заходи щодо обмеження пересування, у ВООЗ кажуть, що темпи поширення коронавірус Covid-19 у світі прискорюються. Коронавірус виявили майже у кожній країні світу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Ґаджети
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