Meitu представила свій косметичний продукт

Китайський виробник Meitu випустив свій косметичний продукт, який отримав назву Meitu Spa. Він виготовлений з харчового силікону.

Також він має металеві деталі, які є стійкими до впливу чутливих матеріалів і відповідають стандартам FDA.

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Він має 4 різні режими догляду за шкірою:

Sonic Cleansing; Deep Derivation; Nourishing Import; Sensitive Massage.

Роумні фішки. Meitu Spa має інтелектуальний режим, тож його можна підключити до смартфону. Для цього на телефоні потрібно встановити спеціальний додаток.

Пристрій підтримує діапазон температур, які можна налаштувати за допомогою програми. Працює Meitu Spa на акумуляторі, ємністю 850 мАг. Цього має вистачити344 рази без підзарядки.

Ціна. Meitu Spa надійде в продаж з 23 квітня. Її вартість становить 598 юанів (89 доларів або 2400 гривень).

Meitu Spa має інтелектуальний режим

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