Meizu 16S: "живі" фото та характеристики смартфона

281 Читать новость на русском
Meizu 16S: "живі" фото та характеристики смартфона
Meizu 16S: "живі" фото та характеристики смартфона / Фото з вільних джерел

Слідом за витоком фото смартфона Meizu 16S Plus в мережі зявилися якісні зображення ще однієї новинки – Meizu 16S. Китайські інсайдери опублікували в Weibo невелику фотосесію за участю майбутнього смартфона і розкрили специфікації флагмана.

Камера та дизайн. Як повідомляє 4PDA, Meizu 16S оснащений подвійною основною камерою з вертикальним розташуванням сенсорів і фірмовим кільцевим спалахом.

Читайте також: Що відомо про iPhone mini: характеристики і ціна потенційного бюджетника

За наявною інформацією, основна камера Meizu 16s буде оснащена 48-мегапіксельним основним сенсором Sony IMX586 з оптичною стабілізацією. Задня кришка ґаджета виконана зі скла і злегка вигнута по краях.

Meizu 16S
Meizu 16S отримає подвійну основну камеру

На нижньому торці корпусу розташувалися решітка динаміка, порт USB Type-C і 3,5-мм аудіороз'єм. На правій грані смартфона розташувалися кнопки регулювання гучності і включення.

Meizu 16S
Meizu 16S можуть представити в квітні

Основні характеристики. Майже всю площу передньої панелі смартфона, за даними джерела, буде займати 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів з тонкими бічними рамками і роздільною здатністю Full HD +. Ширина верхньої і нижньої рамок, як і у моделі 16th, буде однаковою.

Читайте також: Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"

По частині специфікацій Meizu 16S приписують процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ. Інсайдери також повідомляють про ємність акумулятора 3600 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 24 Вт, в якості операційної системи називається Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою Flyme.

Meizu 16S
Meizu 16S отримає тонкі рамки навколо дисплея

Дата релізу та ціна. Анонс Meizu 16S імовірно відбудеться в квітні, очікувана ціна смартфона на старті продажів складе приблизно 475 доларів (близько 13 000 гривень).

Одночасно з випуском базової версією апарату відбудеться реліз "зарядженої" модифікації Meizu 16S Plus і геймерской версії смартфона під назвою Meizu 16T.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вибухи та пожежа у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео (оновлено)
сьогодні
14842
Теги: Техно Новини Техно Meizu Ціни Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
26 березня 17:15 Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
1139
Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
26 березня 14:03 Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
890
Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
25 березня 19:42 Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
1164
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
706
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук