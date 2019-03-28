Meizu 16S: "живі" фото та характеристики смартфона

Слідом за витоком фото смартфона Meizu 16S Plus в мережі зявилися якісні зображення ще однієї новинки – Meizu 16S. Китайські інсайдери опублікували в Weibo невелику фотосесію за участю майбутнього смартфона і розкрили специфікації флагмана.

Камера та дизайн. Як повідомляє 4PDA, Meizu 16S оснащений подвійною основною камерою з вертикальним розташуванням сенсорів і фірмовим кільцевим спалахом.

Читайте також: Що відомо про iPhone mini: характеристики і ціна потенційного бюджетника

За наявною інформацією, основна камера Meizu 16s буде оснащена 48-мегапіксельним основним сенсором Sony IMX586 з оптичною стабілізацією. Задня кришка ґаджета виконана зі скла і злегка вигнута по краях.



Meizu 16S отримає подвійну основну камеру

На нижньому торці корпусу розташувалися решітка динаміка, порт USB Type-C і 3,5-мм аудіороз'єм. На правій грані смартфона розташувалися кнопки регулювання гучності і включення.



Meizu 16S можуть представити в квітні

Основні характеристики. Майже всю площу передньої панелі смартфона, за даними джерела, буде займати 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів з тонкими бічними рамками і роздільною здатністю Full HD +. Ширина верхньої і нижньої рамок, як і у моделі 16th, буде однаковою.

Читайте також: Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"

По частині специфікацій Meizu 16S приписують процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ. Інсайдери також повідомляють про ємність акумулятора 3600 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 24 Вт, в якості операційної системи називається Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою Flyme.



Meizu 16S отримає тонкі рамки навколо дисплея

Дата релізу та ціна. Анонс Meizu 16S імовірно відбудеться в квітні, очікувана ціна смартфона на старті продажів складе приблизно 475 доларів (близько 13 000 гривень).

Одночасно з випуском базової версією апарату відбудеться реліз "зарядженої" модифікації Meizu 16S Plus і геймерской версії смартфона під назвою Meizu 16T.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно