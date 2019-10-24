Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна

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Meizu 16T представили – характеристики, камера, ціна в Україні
Meizu 16T: характеристики і ціна / fonearena.com

Китайський виробник Meizu випустив свій новий флагманський смартфон Meizu 16T. Багато елементів дизайну новинка запозичила у Meizu 16s: це скляний корпус одинакової форми, а також дисплей з тонкими рамками без вирізів і отворів.

Як пише fonearena.com, Meizu 16T отримав Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,5 дюймів та роздільною здатністю Full HD + (1080 х 2232 пікселів). Співвідношення сторін складає 18.6: 9.

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Характеристики. Сканер відбитків пальців вбудували в екран. Серцем пристрою став топовий чіпсет Qualcomm Snapdragon 855, що працюватиме із 6 або 8 ГБ вбудованої пам’яті. Флеш-сховища тут передбачено 128 або 256 ГБ. Ємність батареє складає 4500 мАг з підтримкою зарядки mCharge потужністю 18 Вт.

Meizu 16T

Meizu 16T доступний у трьох варіантах кольору 

Флагман працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою Flyme OS 7.

До речі, смартфон зберіг стандартний 3.5-мм аудіороз'єм для навушників, що є рідкістю серед флагманів.

Фішки для геймерів. Також, аби зацікавити геймерську аудиторію, Meizu 16T отримав лінійний вібромоторчик і режим Game Mode 4.0. Інженери компанії працювали разом з Tencent над оптимізацією продуктивності пристрою.

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Камери. Основна камера пристрою представлена трьома модулями: головний Sony IMX362 з роздільною здатністю 12 Мп, додатковий 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив з діафрагмою f/2.2 і кутом охоплення 118 градусів та 5-мегапікседьний датчик глибини з діафрагмою f/1.9 для фото з режимом боке.

Meizu 16T

Основна камера – потрійна

Ціна

  • Meizu 16T із модифікацією пам’яті 6/128 ГБ оцінений у 282 долари (7 тисяч гривень);
  • Модель із 8/128 ГБ пам’яті коштує 324 долари (8 100 гривень);
  • За топову модифікацію 8/256 ГБ пам’яті потрібно заплатити 353 долари (8 800 гривень).

Новинка вже надійшла у продаж. На вибір у користувачів такі варіанти кольору: Whale Blue (синій кит), Daylight Orange (помаранчевий) і Lake Green (та озерний зелений).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16T

  • Дисплей
    Діагональ: 6,5 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 1080×2232 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855

    Відеопроцесор
    Adreno 640 
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 128/256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор4500 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie
  • Для ігорРежим Game Mode 4.0

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Теги: Новини Техно Техно Meizu Смартфони
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