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Meizu 17: коли представлять новий смартфон

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Ймовірний тизер Meizu 17 / Фото з вільних джерел

Вже понад півроку представники Meizu періодично нагадують про плани випустити флагманський ґаджет, при цьому не розкривають його характеристик та дати презентації. Однак, під час офіційної розсилки до 17-річчя бренду компанія розкрила дату виходу нового смартфона.

Коли представлять смартфон

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У суботу, 14 березня, Meizu відзначить своє 17-річчя – ця цифра відіб'ється і в назві нового смартфона, повідомляє Gizchina.

За словами одного з топ-менеджерів Meizu, компанія зробить все можливе, щоб "зустрітися зі своїми фанатами вже в квітні" – в цьому місяці і відбудеться презентація смартфона.


Meizu 17 представлять в квітні

Що відомо про новинку

Технічні характеристики Meizu 17 ще не оголошені. Проте інсайдери впевнені, що смартфон буде побудований на базі флагманського чіпа Snapdragon 865 і, крім підтримки мереж п'ятого покоління (5G), отримає сумісність з новим бездротовим стандартом Wi-Fi 6.

Смартфону також приписують потрійну основну камеру і вбудований в дисплей сканер відбитків пальців. Про вартість новинки поки нічого не відомо.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Meizu Новини Техно Техно Смартфони
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