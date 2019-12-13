Meizu анонсувала OMA і розповіла, що це таке

Протягом кількох останнії місяців користувачі з усього світу сперечалися – що ж таке Meizu OMA. Деякі припускали, що так китайський виробник смартфонів назвав нову технологію підвищення якості фотографій. Нарешті, Meizu відкрила завісу таємниці і розповіла про OMA.

Що таке Meizu OMA

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Абревіатура OMA розшифровується як One Moments Awards. Це новий конкурс мобільної фотографії від Meizu, який стартує 13 грудня і триватиме до 3 січня 2020 року. Мета компанії полягає в залученні фотографів до зйомки яскравих і емоційних робіт. Головним призом заходу стане 5G-смартфон Meizu 17.

Результати конкурсу компанія оголосить в кінці січня 2020 року. В рамках OMA 2019 будуть відібрані десять фотографій переможців. Також Meizu планує визначити автора кращого відеороботи, який отримає грант на 1450 доларів для зйомки мобільної реклами смартфонів, а також новий Meizu 17 5G.



Meizu 17 стане першим 5G смартфоном компанії

Автори конкурсу впевнені, що OMA 2019 дозволить користувачам поліпшити свої навички в мобільній фотозйомці. Паралельно проєкт посприяє рекламі майбутнього флагмана – першого смартфона компанії з підтримкою 5G-мереж і на основі топового чіпа Snapdragon 865.

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