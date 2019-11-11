Прошивка Meizu Flyme 8 стала доступною для деяких смартфонів: список оновлення

Нова версія фірмової прошивки від Meizu – Flyme 8 – вже доступна для деяких смартфонів компанії. Цю версію прошивки китайський виробник представив 28 серпня разом з флагманом Meizu 16s Pro.

Про це виробник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Компанія вже оголосила про вихід стабільної версії Flyme 8. Тож перші моделі вже можуть отримати це оновлення. Аби оновити свій смартфон до Flyme 8, користувачеві потрібно перейти у меню System Update і перевірити наявність оновлення.

Які смартфони оновляться до Flyme 8 у листопаді:

16s Pro / 16s

15 / 15X / 15 Plus

16th / 16th Plus

Pro 7 / Pro 7 Plus

Note 6

Які смартфони оновляться до Flyme 8 у грудні:

Meizu 16Xs

M15

Pro 7 Standard Edition

Meizu Note 8

X8

Pro 6 Plus / Pro 6s / Pro 6

Pro 5

Meizu MX6

Ці смартфони оновляться до Flyme 8 згодом:

Charm Blue 6

E3

X6

Note 5

Charm Blue Max

Charm Blue E

Що нового? Як розповіли у компанії, зміни торкнулись дизайну інтерфейсу – нова концепція має назву Alive Design. Також з’являться нові розумні шпалери, нові мелодії та системні сигнали.

Крім того, спеціально для геймерів прошивка отримає новий ігровий режим Game Mode 4.0. Також Flyme 8 передбачає підтримку доповненої реальності, керування за допомогою голосового помічника Aicy тощо.

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