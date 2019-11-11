Прошивка Meizu Flyme 8 стала доступною для деяких смартфонів: список оновлення

233 Читать новость на русском
Meizu Flyme 8 – які смартфони підтримають, список оновлень
Meizu Flyme 8: список смартфонів / ixbt.com

Нова версія фірмової прошивки від Meizu – Flyme 8 – вже доступна для деяких смартфонів компанії. Цю версію прошивки китайський виробник представив 28 серпня разом з флагманом Meizu 16s Pro.

Про це виробник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Цікаво: Експерти назвали найкрасивіший китайський смартфон

Компанія вже оголосила про вихід стабільної версії Flyme 8. Тож перші моделі вже можуть отримати це оновлення. Аби оновити свій смартфон до Flyme 8, користувачеві потрібно перейти у меню System Update і перевірити наявність оновлення.

Які смартфони оновляться до Flyme 8 у листопаді:

  • 16s Pro / 16s
  • 15 / 15X / 15 Plus
  • 16th / 16th Plus
  • Pro 7 / Pro 7 Plus
  • Note 6

Які смартфони оновляться до Flyme 8 у грудні:

  • Meizu 16Xs
  • M15
  • Pro 7 Standard Edition
  • Meizu Note 8
  • X8
  • Pro 6 Plus / Pro 6s / Pro 6
  • Pro 5
  • Meizu MX6

Ці смартфони оновляться до Flyme 8 згодом:

  • Charm Blue 6
  • E3
  • X6
  • Note 5
  • Charm Blue Max
  • Charm Blue E

Що нового? Як розповіли у компанії, зміни торкнулись дизайну інтерфейсу – нова концепція має назву Alive Design. Також з’являться нові розумні шпалери, нові мелодії та системні сигнали.

Крім того, спеціально для геймерів прошивка отримає новий ігровий режим Game Mode 4.0. Також Flyme 8 передбачає підтримку доповненої реальності, керування за допомогою голосового помічника Aicy тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Ілона Гвоздьова – переможниця шоу "Танці з зірками 2018": що про неї відомо
сьогодні
9704
Теги: Техно Meizu Новини Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
сьогодні 09:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 5465
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 22:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2909
Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
10 листопада 08:06 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Єва Шварц 1790
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
9 листопада 22:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
2992
10 корисних девайсів з Aliexpress
9 листопада 18:04 10 корисних девайсів з Aliexpress
Анастасія Можаровська 4220
Новини
Більше новин
Залиште відгук