Meizu готує удосконалену версію прошивки Flyme: як удосконалять смартфони

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Meizu готує удосконалену версію Flyme
Meizu готує удосконалену версію Flyme

Китайська компанія Meizu готує оновлення фірмової прошивки Flyme. Серед оновлення - функція зняття скріншота трьома пальцями та оптимізована робота операційної системи.

На офіційному форумі розробників Flyme з'явилися відомості про нову версію прошивки.

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Серед інших переваг, які вже незабаром отримають смартфони Meizu, змінений інтерфейс голосового помічника і відображення інформації на екрані блокування. Крім того, виробник додав функцію Smart Freeze 3.0 для оптимізації фонової політики заморожування додатків і поліпшення продуктивності.

Оновлення Meizu 16. У той же час лінійка Meizu 16 отримала режим "супернічного бачення" для поліпшення якості фотографій в темний час доби. Цей режим передбачає, що камера робить кілька знімків і об'єднує їх в один більш яскравий і деталізований.

Які смартфони отримають оновлення:

  1. Meizu 16 X,
  2. Meizu 16th Plus,
  3. Meizu 16th,
  4. Meizu 15 Plus,
  5. Meizu 15,
  6. Meizu M15,
  7. Meizu PRO 7 Plus,
  8. Meizu PRO 7 High version,
  9. Meizu PRO 7 Standard Edition
  10. Meizu Note 6.

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Теги: Техно Новини Техно Meizu Смартфони
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