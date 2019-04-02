Meizu готує удосконалену версію прошивки Flyme: як удосконалять смартфони
Китайська компанія Meizu готує оновлення фірмової прошивки Flyme. Серед оновлення - функція зняття скріншота трьома пальцями та оптимізована робота операційної системи.
На офіційному форумі розробників Flyme з'явилися відомості про нову версію прошивки.
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Серед інших переваг, які вже незабаром отримають смартфони Meizu, змінений інтерфейс голосового помічника і відображення інформації на екрані блокування. Крім того, виробник додав функцію Smart Freeze 3.0 для оптимізації фонової політики заморожування додатків і поліпшення продуктивності.
Оновлення Meizu 16. У той же час лінійка Meizu 16 отримала режим "супернічного бачення" для поліпшення якості фотографій в темний час доби. Цей режим передбачає, що камера робить кілька знімків і об'єднує їх в один більш яскравий і деталізований.
Які смартфони отримають оновлення:
- Meizu 16 X,
- Meizu 16th Plus,
- Meizu 16th,
- Meizu 15 Plus,
- Meizu 15,
- Meizu M15,
- Meizu PRO 7 Plus,
- Meizu PRO 7 High version,
- Meizu PRO 7 Standard Edition
- Meizu Note 6.
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